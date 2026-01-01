DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.955,11 0,11%
BITCOIN
3.770.529,27 -0,17%

Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Bakü'de binlerce kişi Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'ta buluşarak yeni yıl ve 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü'nü havai fişeklerle karşıladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:14
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:14
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Milli Park'ta buluşan halk yeni yılı coşkuyla karşıladı

Azerbaycanın başkenti Baküde halk, yeni yıl ve 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Hazar Denizi sahilindeki parkları doldurdu. Binlerce vatandaş, sahildeki kutlamalara katılmak üzere Milli Park'ta toplandı.

Yerel saatlerin 00.0010 dakika süren görsel şölen ile 2026'ya büyük bir coşkuyla merhaba dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ülke genelinde yeni yıl nedeniyle resmi tatilin 5 Ocak'a kadar ilan edildiği bildirildi.

Yeni yıla dakikalar kala Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir ulusa sesleniş konuşması yaparak halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halk, yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü"...

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halk, yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları kapsamında Hazar Denizi sahilinde fırlatılan havai fişekleri görmek için sahillerdeki parkları doldurarak 2026’ya coşkuyla "merhaba" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya'dan Yalova Şehidi Yasin Koçyiğit'in Ailesine Ziyaret
2
Siirt'te 2025'in Son Bebeği 2 Kilo 600 Gram Doğdu
3
Uludağ’da 2026 Coşkusu: Gökyüzü Havai Fişeklerle Aydınlandı
4
Gümüşhane'de Kayakçılar Şehir Merkezine Kayarak İndi
5
Taksim ve İstiklal Caddesi'nde Yılbaşı Coşkusu Havadan Görüntülendi
6
Üsküdar Kız Kulesi'nde Yılbaşı Işık Şovu Büyüledi
7
Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları