Azerbaycan 2026'ya Coşkuyla Merhaba — Bakü Havai Fişeklerle Şenlendi

Milli Park'ta buluşan halk yeni yılı coşkuyla karşıladı

Azerbaycanın başkenti Baküde halk, yeni yıl ve 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında Hazar Denizi sahilindeki parkları doldurdu. Binlerce vatandaş, sahildeki kutlamalara katılmak üzere Milli Park'ta toplandı.

Yerel saatlerin 00.0010 dakika süren görsel şölen ile 2026'ya büyük bir coşkuyla merhaba dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca ülke genelinde yeni yıl nedeniyle resmi tatilin 5 Ocak'a kadar ilan edildiği bildirildi.

Yeni yıla dakikalar kala Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir ulusa sesleniş konuşması yaparak halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de halk, yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları kapsamında Hazar Denizi sahilinde fırlatılan havai fişekleri görmek için sahillerdeki parkları doldurarak 2026’ya coşkuyla "merhaba" dedi.