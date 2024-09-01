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Azerbaycan'da 7. Dönem Milli Meclis Seçimleri Başladı

Azerbaycan'da 7. dönem milli meclis seçimleri yapılıyor, Türk yetkililer seçimleri gözlemledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:28
Azerbaycan'da 7. Dönem Milli Meclis Seçimleri Başladı

Azerbaycan'da 7. Dönem Milli Meclis Seçimleri Yapılıyor

Azerbaycan, 7. dönem milli meclis seçimlerine ev sahipliği yapıyor. Bu önemli süreçte, Türkiye'nin destek ve gözlem heyetleri de yer alıyor.

Şamil Ayrım'dan Önemli Açıklamalar

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı olan Şamil Ayrım, Azerbaycan'da huzurlu, demokratik ve şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ayrım, TBMM heyeti ile birlikte, seçimleri izlemek üzere Azerbaycan'ı ziyaret etti ve farklı sandık noktalarını gezdi.

Azerbaycan Tarihinde Bir İlk

Ayrım, bu seçimlerde, kurtarılmış toprakların da dahil olduğu genel seçimlerin yapıldığını ifade etti. Türkiye'nin bu süreci çok önemsediğini vurgulayan Şamil Ayrım, Azerbaycan'ın istikrarlı bir çizgi izlemesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Zenbilci'nin Görüşleri

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci başkanlığındaki TÜRKPA heyeti de seçimleri gözlemledi. Zenbilci, yapılan işlemlerin Azerbaycan hukukuna ve seçim kanunlarına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi ve Azerbaycan halkına hayırlı olsun dileğini iletti.

Seçim Detayları

Azerbaycan'da 6 milyon 421 bin kayıtlı seçmen bulunurken, 125 sandalyelik milli meclis için 990 aday yarışmaktadır. Bu seçimler, Azerbaycan'ın demokratik yapısının hızla güçlenmesi açısından da büyük bir önem taşıyor.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili...

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan'da yapılan milletvekili seçimlerini gözlemci sıfatıyla izledi. Farklı sandık noktalarını gezen Ayrım ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

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