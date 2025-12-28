DOLAR
Bayburt’ta İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı: Sahipsiz Hayvanların Durumu Ele Alındı

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyon ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 10:32
Toplantıya başkanlık eden isim

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısında şehirdeki sahipsiz hayvanların durumu ve hayvan haklarının korunmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Gündemdeki öncelikli konular

Toplantıda, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca sokak hayvanlarının yaşam şartlarının iyileştirilmesi, rehabilitasyon süreçleri ve hayvanlara yönelik kötü muamelenin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler kapsamlı olarak tartışıldı.

Görüşmeler sırasında, kamu kurumları, yerel yönetimler ve ilgili paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Mevcut uygulamalar ve hayata geçirilen çalışmalar detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Kapanış

Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi. İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında ele alınan konuların uygulamaya geçirilmesi için ilgili tarafların koordinasyonunun devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

