DOLAR
34,23 0,17%
EURO
37,38 0,2%
ALTIN
2.917,81 0,03%
BITCOIN
2.323.197,48 -2,9%

Azerbaycan'dan Türk Parlamenterlere Fahri Aksakal Nişanı

Azerbaycan, TBMM üyelerine Türk-Azerbaycan ilişkilerine katkılarından dolayı Fahri Aksakal nişanı takdim etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 16:33
Azerbaycan'dan Türk Parlamenterlere Fahri Aksakal Nişanı

Azerbaycan, TBMM Üyelerine Ödül Verdi

Azerbaycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Mahmut Özer, Şamil Ayrım ve Orhan Erdem'e "Fahri Aksakal" nişanı takdim etti. Bu nişan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine sağladıkları katkılardan dolayı verildi.

Ziyaret ve Ödül Töreni

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı"na katılmak üzere Azerbaycan’da bulundu. Bu kapsamda, Azerbaycan Aksakallar Şurası'nın başkanı Eldar Guliyev ile bir araya gelerek, Türk-Azerbaycan dostluğuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Teşekkür Mesajı

Özer, nişanı takdim ederken, Guliyev’e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Aksakallar Şurası Başkan Yardımcısı Ehliman Emiraslanov'a da katkıları için minnet duyduğunu ifade etti. Bu ödül, iki ülke arasındaki dostluğun simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Osmaniye'de Akraba Kavgası: 8 Yaralı
2
AİHM, Almanya'nın Sınır Dışı Uygulamasını Cezalandırdı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yi Ağırladı
4
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
5
Türkiye'de Sinema Eserleri İçin Tarihi Telif Anlaşması
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin'e Destek Mesajı
7
İslam Barış ve İyilik Dinidir Konferansı'ndaki Mesajlar

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor