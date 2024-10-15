Azerbaycan'dan Türk Parlamenterlere Fahri Aksakal Nişanı

Azerbaycan, TBMM Üyelerine Ödül Verdi
Azerbaycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Mahmut Özer, Şamil Ayrım ve Orhan Erdem'e "Fahri Aksakal" nişanı takdim etti. Bu nişan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine sağladıkları katkılardan dolayı verildi.
Ziyaret ve Ödül Töreni
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı"na katılmak üzere Azerbaycan’da bulundu. Bu kapsamda, Azerbaycan Aksakallar Şurası'nın başkanı Eldar Guliyev ile bir araya gelerek, Türk-Azerbaycan dostluğuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Teşekkür Mesajı
Özer, nişanı takdim ederken, Guliyev’e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Aksakallar Şurası Başkan Yardımcısı Ehliman Emiraslanov'a da katkıları için minnet duyduğunu ifade etti. Bu ödül, iki ülke arasındaki dostluğun simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.