Azerbaycan'dan Türk Parlamenterlere Fahri Aksakal Nişanı

Azerbaycan, TBMM Üyelerine Ödül Verdi

Azerbaycan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeleri Mahmut Özer, Şamil Ayrım ve Orhan Erdem'e "Fahri Aksakal" nişanı takdim etti. Bu nişan, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine sağladıkları katkılardan dolayı verildi.

Ziyaret ve Ödül Töreni

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, "Türk Dünyasında Sürücülük Eğitimi Konferansı"na katılmak üzere Azerbaycan’da bulundu. Bu kapsamda, Azerbaycan Aksakallar Şurası'nın başkanı Eldar Guliyev ile bir araya gelerek, Türk-Azerbaycan dostluğuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Teşekkür Mesajı

Özer, nişanı takdim ederken, Guliyev’e teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Aksakallar Şurası Başkan Yardımcısı Ehliman Emiraslanov'a da katkıları için minnet duyduğunu ifade etti. Bu ödül, iki ülke arasındaki dostluğun simgelerinden biri olarak değerlendiriliyor.