Azerbaycan İstişare Formatına Tam Teşekküllü Üye Olarak Kabul Edildi

Taşkent'te 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in ev sahipliğinde başkent Taşkent’te düzenlenen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı başladı. Toplantıda bölgesel iş birliği ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ele alınıyor; liderlerin bölgesel ve uluslararası gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Azerbaycan'ın tam üyeliği resmen açıklandı

Mirziyoyev toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcı ülke liderlerinin kararıyla Azerbaycan’ın İstişare formatına tam teşeküllü üye olarak kabul edildiğini duyurdu. Mirziyoyev, Azerbaycan’ın katılımını "Ortak tarihle, akrabalık bağlarıyla, manevi ve kültürel yakınlıkla birbirine sıkı sıkıya bağlı halkların çıkarlarına tamamen uygundur" ifadeleriyle vurguladı.

Toplantıya katılan liderler

Toplantıya, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Beklenen kararlar ve gündem

Toplantı sonunda bölgesel iş birliği, ortak projelerin uygulanması ve diğer önemli konuları kapsayan bir dizi kararın alınması bekleniyor. Liderlerin görüş alışverişi bölgesel istikrar ve iş birliği perspektifinde değerlendiriliyor.

ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI ŞEVKET MİRZİYOYEV'İN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞKENT TAŞKENT'TE DÜZENLENEN 7. ORTA ASYA DEVLET BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISI BAŞLADI.