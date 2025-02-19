Azerbaycan-Türkiye İşbirliği: Afrika'da Yeni Fırsatlar Yaratıyor!

Azerbaycan-Türkiye İşbirliği, Afrika'da Yeni Fırsatlar Sunuyor

Azerbaycan ve Türkiye'nin oluşturduğu üçlü işbirliği mekanizmaları, Afrika'da yeni fırsatlar doğurabilir. 12-14 Şubat 2025 tarihlerinde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret, bu işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sahada Somut Adımlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasında kamu hizmetleri, yeşil enerji, eğitim, savunma ve savunma sanayisi alanında 4 önemli anlaşma imzalandı. Aliyev, özellikle Somali'nin altyapısı, liman tesisleri ve tarıma yatırım yapmaya hazır olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Mahmud, bu ziyareti iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın başlangıcı olarak değerlendirdi.

Mahmud'un Azerbaycan'daki ziyareti, iki ülkenin gücünü birleştirme iradesinin göstergesi oldu. Ayrıca, bu ziyarette Somalili yetkililer, Azerbaycan'ın özel kuvvetleri ve savunma sanayi üretim merkezlerini ziyaret ederek işlevleri hakkında bilgi aldılar.

Diplomatik İlişkilerin Güçlenmesi

2004 yılında diplomatik ilişkilerin başlamasıyla birlikte, Azerbaycan ve Somali arasındaki işbirliği türevleri ilerlemeye devam etti. Karabağ Zaferi’nden sonra bu ilişkilerin hızla derinleştiği görülüyor. Somali'nin Azerbaycan'ı destekleyici tavrı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve işbirliklerinin güçlenmesine katkıda bulundu.

Azerbaycan ve Türkiye'nin Ortak Stratejisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ile Türkiye'nin, özellikle hassas konularda tek devlet gibi hareket ettiğini ifade etti. Bu anlayış, Türkiye'nin Somali ile olan ilişkilerinin de güçlenmesine katkıda bulunuyor. Somali Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan ziyareti, aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki stratejik girişimlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Afrika'ya açılan kapı: Somali

Somali’nin kıyı güvenliğinin sağlanması, Azerbaycan, Türkiye ve Somali orduları arasında gerçekleştirilecek işbirliği ile olumlu bir yönde ilerleyebilir. Azerbaycan ve Türkiye'nin, Afrika'daki diğer ülkelerle de ilişkilerini geliştirme potansiyeli taşıdığı görülüyor. Somali, bu bağlamda Azerbaycan ve Türkiye'nin Afrika'ya açılan kapısı olabilir.

Türk Devletleri Teşkilatı ve Afrika Birliği İşbirliği

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile Afrika Birliği arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Azerbaycan için önemli bir fırsat sunuyor. Azerbaycan, TDT'nin resmi zirvesinin de ev sahipliğini yapacak olmasıyla, Afrika ile ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir role sahip. Bu durum, Güney Kafkasya ve Türkistan coğrafyasındaki istikrarı da destekleme potansiyeline sahiptir.

Dr. Cavid Veliyev, Azerbaycan Uluslararası İlişkiler Analiz Merkezinde Dış Politika Analizi Bölümü Başkanıdır. Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.