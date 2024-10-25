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Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Ortak Yönetmeliği Onaylandı

Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, sınır belirleme komisyonlarının yönetmeliğini onaylayarak önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:27
Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Ortak Yönetmeliği Onaylandı

Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Sınır Belirleme Adımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan, iki ülkenin sınırlarının belirlenmesi ile görevli komisyonların çalışma usullerini belirleyen ortak yönetmeliği onayladı.

Yönetmeliğin Onaylanması

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, Aliyev’in, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Belirlenmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyonların Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'i onaylayan bir kararname imzaladığı belirtildi. Ayrıca, Ermenistan Cumhurbaşkanlığından gelen bilgilere göre, Haçaturyan bu yönetmeliğe dair Ulusal Meclis’te 23 Ekim tarihinde kabul edilen kanunu imzaladı.

Ortak Komisyonun Oluşumu

İki ülkenin sınır hattının belirlenmesi amacıyla, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan liderliğinde bir ortak komisyon oluşturulmuştu. Bu komisyon, belirli aralıklarla bir araya gelerek 30 Ağustos tarihinde çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliği kabul etti.

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