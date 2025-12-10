Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bahadır Kimya Fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Müdahale ve durum

8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip tesiste başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki fabrikada, itfaiye ve ilgili birimlerin müdahalesi sürüyor.

Yangının çıktığı alan

Edinilen bilgiye göre yangın, fabrikanın madeni yağ üretiminin yapıldığı üretim bölümünde başladı.

Alev alev yanan fabrika ayrıca havadan görüntülendi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

KIRIKKALE'DE MADENİ YAĞ ÜRETİMİ YAPAN KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.