DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırıkkale Yahşihan'daki Bahadır Kimya Fabrikasında çıkan yangına ekipler müdahale ediyor; yangın madeni yağ üretim alanında başladı ve fabrika havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:45
Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrikasında Yangın: Müdahale Sürüyor

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bahadır Kimya Fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Müdahale ve durum

8 bin 640 metrekare kapalı üretim alanına sahip tesiste başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Ankara'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki fabrikada, itfaiye ve ilgili birimlerin müdahalesi sürüyor.

Yangının çıktığı alan

Edinilen bilgiye göre yangın, fabrikanın madeni yağ üretiminin yapıldığı üretim bölümünde başladı.

Alev alev yanan fabrika ayrıca havadan görüntülendi, müdahale çalışmaları devam ediyor.

KIRIKKALE'DE MADENİ YAĞ ÜRETİMİ YAPAN KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

KIRIKKALE'DE MADENİ YAĞ ÜRETİMİ YAPAN KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

KIRIKKALE'DE MADENİ YAĞ ÜRETİMİ YAPAN KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR.

İLGİLİ HABERLER

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü
3
Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti
4
Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı
5
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
6
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik