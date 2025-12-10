Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da Şehit Olan 47 Kişi Anıldı

Beşiktaş Stadyumu önünde 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan 40'ı polis 47 kişi, şehadetlerinin 9. yılında Beşiktaş 10 Aralık Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Tören detayları

Tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı; Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu ile Kartal Yuvası personeli Tunç Uncu başta olmak üzere tüm şehitler için dualar okundu.

Anma, parkta ay ve yıldızı simgeleyen anıt önünde gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, şehit yakınları ve emniyet mensupları katıldı.

Vali Gül, Emniyet Müdürü Yıldız, Beşiktaş Kulübü Başkanı Adalı ile şehit yakınları anıta karanfil bıraktı. Şehit yakınlarının duygu dolu anlar yaşadığı törende gözyaşları sel oldu.

Törenin ardından Dolmabahçe Camii'nde şehitler için mevlit okundu.

