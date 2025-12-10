Akhisar'da feci kaza: 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı — 1 ölü

Akhisar'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde gerçekleşti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı. Olayda 55 yaşındaki Hasan Çalışkan yaşamını yitirdi.

Kaza, Akhisar devlet karayolu üzerinde, Akhisar Zeytin Borsası ile Gölet kavşağı arasındaki bölgede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 45 ANK 344 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletiyle şehir merkezine seyir halinde olan Hasan Çalışkan (55), Gölet yönüne manevra yaptığı sırada aynı yönde ilerleyen 45 AIR 830 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, elektrikli bisiklet sürücüsü Hasan Çalışkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza sonrası ekiplerin incelemelerinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı ve ifadesine başvurulmak üzere yetkililerce işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

