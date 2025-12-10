DOLAR
Kırklareli'de 307 Kasa İstavrit El Konuldu

Kırklareli'deki denetimde yasal avlanma boyunun altında olduğu belirlenen 307 kasa istavrit el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:38
Kırklareli'nde yapılan su ürünleri denetiminde, yasal avlanma boyunun altında olduğu belirlenen 307 kasa istavrit el konuldu ve ele geçirilen balıklar ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Denetim ve uygulanan yaptırım

Operasyonu yürüten Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Ekiplerin 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesindeki incelemelerinde, avlanabilir asgari boyun altında olan 307 koli istavrit için cezai işlem uygulandı.

Dağıtım ve sürdürülebilirlik vurgusu

Satışa uygun olmayan balıklar, kamu kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılığın devamı için denetimlerin kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı.

