Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti

Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 7-9 Aralık'ta Muskat'ta resmi temaslarda bulundu; Türkiye Büyükelçiliği ile Umman Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri komutanlarıyla görüştü.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:09
Muskat’ta resmi temaslar ve incelemeler

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 7-9 Aralık tarihlerinde Umman'a ziyaret gerçekleştirdi.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında Muskat’ta Türkiye’nin Muskat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Orgeneral Kadıoğlu ayrıca Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Orgeneral Kadıoğlu, Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu.

