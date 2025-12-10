Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun 7-9 Aralık Umman Ziyareti

Muskat’ta resmi temaslar ve incelemeler

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere 7-9 Aralık tarihlerinde Umman'a ziyaret gerçekleştirdi.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında Muskat’ta Türkiye’nin Muskat Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Orgeneral Kadıoğlu ayrıca Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah bin Khamis bin Abdullah Al Raisi ve Umman Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Khamis Hammad Sultan Al-Ghafri ile bir araya geldi.

Ziyaretin ardından Orgeneral Kadıoğlu, Deniz Güvenlik Merkezi ile Askeri Teknik Kolejinde incelemelerde bulundu.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI HAVA ORGENERAL ZİYA CEMAL KADIOĞLU, MUSKAT'TA UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI KORAMİRAL ABDULLAH BİN KHAMİS BİN ABDULLAH AL RAİSİ VE UMMAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL KHAMİS HAMMAD SULTAN AL-GHAFRİ İLE GÖRÜŞTÜ.