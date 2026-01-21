B-Reçete Sistemi 1 Temmuz’da Manisa’da Zorunlu Oluyor

Uygulama detayları

Karayılan, bitki koruma ürünü reçetesinin Bakanlıkça risk esaslı belirlenecek aktif maddeler için, yetkilendirilmiş reçete yazma yetkisine sahip ziraat mühendisleri tarafından, kayıtlı ürün ve alan bilgileri dikkate alınarak sistem üzerinden elektronik olarak yazılacağını vurguladı. Manisa'da şu anda 831 adet reçete yazma yetki belgesine sahip ziraat mühendisi bulunduğu kaydedildi.

Karayılan ayrıca şunları söyledi: "Reçetesiz bitki koruma ürünü satan, satış ve kullanım kayıtlarını tutmayan işletmelere kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacaktır". Satışı yapılan ürünlerin uygulanmasının ise Bakanlıkça yetkilendirilmiş uygulama belgesine sahip üretici, profesyonel ve yardımcı uygulayıcılar tarafından gerçekleştirileceği bildirildi.

Takip, kayıt ve eğitim

B-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri Takip Sisteminin devreye alındığını belirten Karayılan, sisteme girişlerin SMS doğrulama ile yapılacağını; ilaç uygulamaları, hasat bilgileri ve üretici kayıtlarının ürün ve parsel bazında izleneceğini ifade etti. Bu sayede tarımda şeffaflık ve denetimin artırılacağı vurgulandı.

Manisa'da 2025 yılında 503 bitki koruma ürünleri bayisi ile 831 reçete yazma yetkilisine yönelik eğitimler düzenlendiği, bitki koruma ürünleri uygulayıcı eğitimlerinin ise devam ettiği bildirildi. Karayılan, çiftçiler ve bayilerin 1 Temmuz öncesinde sisteme uyum sağlamasının önemine dikkat çekti.

B-Reçete Sistemi, Manisa tarımı için yeni bir dönemin kapısını aralarken; üretici, bayi ve tüketiciler için kayıtlı, izlenebilir ve denetlenebilir bir süreç hedefleniyor.

