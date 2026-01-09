Elazığ’da 45 Yaşındaki Hasta 50 Dakikalık Kalp Masajıyla Hayata Döndü

Elazığ’da 45 yaşındaki hasta 50 dakikalık kalp masajı sonrası hayata döndü

Fethi Sekin Şehir Hastanesi acil servisinde meydana gelen müdahale, 45 yaşındaki Sertaç Varol'un yaşama döndürülmesiyle sonuçlandı. Hastaya acil serviste yaklaşık 50 dakika süren kalp masajı uygulandı; sonrasında anjiyografi ile tıkalı damarları açıldı ve taburculuğu planlandı.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, 27 Aralık sabahı saat 09.00 civarında göğüs rahatsızlığı yaşayan Sertaç Varol, kardeşini arayarak hastaneye götürmesini istedi. Kardeşiyle yolda ilerlerken Varol bilinç kaybı yaşadı; hastaneye ulaştığında kalbi durmuş olarak bulundu. Acil servis ekibinin hızlı müdahalesiyle yapılan yaklaşık 50 dakikalık kalp masajının ardından hasta hayata döndürüldü.

Tedavi ve takip

Kalp masajı sonrası hasta acil olarak anjiyoya alındı ve tıkalı olan damarlar açıldı. Daha sonra yoğun bakıma kaldırılan Varol, dört gün boyunca entübe edildi. Dördüncü günün sonunda ekstübe edilip kardiyoloji servisine alınan hastanın genel durumunun iyi olduğu, tedavisinin serviste sürdüğü ve birkaç gün içinde taburcu edileceği bildirildi.

Hastanın ifadesi

Hastalığın ve tedavi sürecinin ardından konuşan Sertaç Varol, "27 Aralık günü sabah saat 08.30-09.00 civarında kardeşimi arayarak göğüs rahatsızlığı yaşadığımı söyledim. Yolculuk sırasında bilincimi kaybettim. Dört gün sonra gözlerimi açtığımda yolda kalbimin durduğunu, hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını öğrendim. Kalp krizi geçirdiğimi ve acil serviste görev yapan tüm doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının müdahale ettiğini söylediler. Yoğun bakım sürecinde de ilgi ve destek çok fazlaydı. Dört gün sonra uyandığımda başıma neler geldiğini öğrendim. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına ve personele teşekkür ediyorum. Benim için gizli kahramanlar oldular" dedi.

Uzman görüşü

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Çetin Mirzaoğlu, vaka ile ilgili olarak, "Hastamız 45 yaşında. Yaklaşık 10 gün önce evde göğüs ağrısı şikayeti başlaması üzerine hasta yakınları tarafından hastaneye getirilmeye çalışılmış. Ancak yolculuk sırasında hastanın kalbi durmuş. Hastaneye ulaştığında acil servis ekibimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek yaklaşık bir saat süren kalp masajı sonucunda hastanın kalbi yeniden çalıştırılmış. Kalp ritmi sağlandıktan sonra acil anjiyografi yapıldı ve tıkalı olan iki damar açıldı. Yaklaşık dört gün entübe edilen hastamız, dördüncü günün sonunda ekstübe edilip servise alındı. Serviste son kontrolleri yapılan hastanın birkaç gün içinde taburcu edilmesi planlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Yakınlarının teşekkürleri

Yaşanan sürece tanıklık eden hasta yakını Serpil Hazar, hastane personeline teşekkür ederek, "Acil servisten yoğun bakıma, yoğun bakımdan servise kadar tüm süreçte doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık personeli ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Kardeşim için herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli tüm imkanlar seferber edildi. Bu süreçte yenidoğan yoğun bakım ünitesinden getirilen cihazlarla hipotermi uygulaması da yapıldı. Uzun süre devam eden müdahalelere rağmen herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi bizim için büyük bir şükür vesilesi oldu" dedi.

