Babaeski'de Eski Eşi Evini Ateşe Verdi: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Olayın Detayları

Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Karahalil Beldesinde meydana gelen olayda iddialara göre, B.D. (40), boşandığı eşi C.S. (46) ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. (41) adlı kadının bulunduğu eve geldi. Üçü uyurken evin benzin dökülüp ateşe verildiği bildirildi.

Müdahale, Yaralı ve Hayatını Kaybeden

Komşuların alevleri ve çığlıkları duyarak yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda ağır yaralanan Ç.Ç., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli B.D. gözaltına alındı. C.S.’nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

