BAE, Türkiye'nin Sudan Krizine Yönelik Çabalarını Destekledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu konudaki çabaları övüldü ve Ankara ile işbirliği ve koordinasyona hazır oldukları belirtildi.

Türkiye'nin Rolü

Açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulma çabalarının, bölgedeki barış ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını yansıttığı ifade edildi. BAE'nin, Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için Türkiye'nin bu çabaları ve diplomatik girişimleriyle işbirliği ve koordinasyon yapmaya istekli olduğu vurgulandı.