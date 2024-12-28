DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.327.189,33 -0,29%

BAE, Türkiye'nin Sudan Krizine Yönelik Çabalarını Destekledi

BAE, Türkiye'nin Sudan'daki krizi çözme çabalarını memnuniyetle karşıladı ve işbirliğine hazır olduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:53
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:53
BAE, Türkiye'nin Sudan Krizine Yönelik Çabalarını Destekledi

BAE, Türkiye'nin Sudan Krizine Yönelik Çabalarını Destekledi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu konudaki çabaları övüldü ve Ankara ile işbirliği ve koordinasyona hazır oldukları belirtildi.

Türkiye'nin Rolü

Açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulma çabalarının, bölgedeki barış ve istikrarı destekleme konusundaki kararlılığını yansıttığı ifade edildi. BAE'nin, Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek için Türkiye'nin bu çabaları ve diplomatik girişimleriyle işbirliği ve koordinasyon yapmaya istekli olduğu vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya, AB Yaptırımlarına Cevap Olarak Giriş Yasağı Listesini Genişletti
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma: Anne Yüksel Güran'ın Avukatlarından Savunma
3
Bursa'da Diş Hekimi Bıçakla Yaralandı, Şüpheli Gözaltında
4
Türk Tarih Kurumu Burs Miktarını Artırdı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi
6
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırılarında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak