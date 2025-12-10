Bağcılar'da "Fatih’te Bir Konak" Prömiyeri İzleyiciden Tam Not Aldı

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin kaleme aldığı "Fatih’te Bir Konak" adlı oyun, prömiyerini izleyicisiyle buluşturdu. Oyun, sahnelendiği BKS Sahne'de erken saatte doldu taştı.

Tek perde ve 90 dakika süren oyun, yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta yaşananları anlatarak seyirciden tam not aldı. İzleyiciler kimi zaman kahkahalarla, kimi zaman duygusal anlarla oyuna eşlik etti; oyuncuların performansı uzun süre alkışlandı.

Başkan Yıldız'ın Değerlendirmesi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da prömiyeri izleyenler arasındaydı. Yıldız, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde bu amaçla tiyatro oyunculuğundan sinema atölyelerine ve senaryo yazımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. Önemli isimleri de sanatseverlerle de buluşturuyoruz. Fatih’te Bir Konak isimli oyunumuzla da sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik. Emeği geçen akademi eğitmenlerimizi tebrik ediyorum"

Oyunun Konusu

Oyun, 1952 yılında Fatih'te yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta saklı bir hazine etrafında gelişen olayları konu alıyor. Şevkidil Hanım, oğlu, kiracılar, tefeciler ve fırsatçılarla dolu konağın köhne yaşamı bir hazine avına dönüşüyor. Sırlar, yalanlar ve ihanetler geceleri gün yüzüne çıkarak gerçek hazineyi beklenmedik şekilde açığa çıkarıyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TİYATRO AKADEMİSİ’NİN KALEME ALDIĞI "FATİH’TE BİR KONAK" TİYATRO OYUNUNUN PRÖMİYERİNİ İZLEYİCİSİYLE BULUŞTURDU. YIKILMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR KONAKTA YAŞANAN OLAYLARI KONU ALAN OYUN, SEYİRCİLERDEN TAM NOT ALDI. OYUNU İZLEYEN BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI YASİN YILDIZ, "SANAT ADINA ÇOK GÜZEL BİR AKŞAM YAŞADIK. TÜM SALON DOLUYDU, HEP BERABER KEYİFLE İZLEDİK" DEDİ.