Bağcılar'da "Fatih’te Bir Konak" Prömiyeri İzleyiciden Tam Not Aldı

Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin 'Fatih’te Bir Konak' prömiyeri, BKS Sahne'de dolu salon ve 90 dakikalık oyunla izleyiciden tam not aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:43
Bağcılar Belediyesi Tiyatro Akademisi'nin kaleme aldığı "Fatih’te Bir Konak" adlı oyun, prömiyerini izleyicisiyle buluşturdu. Oyun, sahnelendiği BKS Sahne'de erken saatte doldu taştı.

Tek perde ve 90 dakika süren oyun, yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta yaşananları anlatarak seyirciden tam not aldı. İzleyiciler kimi zaman kahkahalarla, kimi zaman duygusal anlarla oyuna eşlik etti; oyuncuların performansı uzun süre alkışlandı.

Başkan Yıldız'ın Değerlendirmesi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da prömiyeri izleyenler arasındaydı. Yıldız, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı: "İlçemizde bu amaçla tiyatro oyunculuğundan sinema atölyelerine ve senaryo yazımına kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenliyoruz. Önemli isimleri de sanatseverlerle de buluşturuyoruz. Fatih’te Bir Konak isimli oyunumuzla da sanat adına çok güzel bir akşam yaşadık. Tüm salon doluydu, hep beraber keyifle izledik. Emeği geçen akademi eğitmenlerimizi tebrik ediyorum"

Oyunun Konusu

Oyun, 1952 yılında Fatih'te yıkılmaya yüz tutmuş bir konakta saklı bir hazine etrafında gelişen olayları konu alıyor. Şevkidil Hanım, oğlu, kiracılar, tefeciler ve fırsatçılarla dolu konağın köhne yaşamı bir hazine avına dönüşüyor. Sırlar, yalanlar ve ihanetler geceleri gün yüzüne çıkarak gerçek hazineyi beklenmedik şekilde açığa çıkarıyor.

