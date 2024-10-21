Bağcılar'da Şok Olay: Kadın Cesedi Poşete Sarılı Hale Bulundu

Bağcılar'da Çirkin Bir Olay Gündemde

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir kadının cesedinin poşete sarılarak saklandığı iddiasıyla sanıklar hakim karşısına çıktı. Olay, iddialara göre, sanıkların kullandığı uyuşturucunun etkisiyle gerçekleşti.

Duruşma Detayları

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ensar Avuç, tutuksuz sanıklar Osman Daş ve Remziye Baytur katıldı. Ayrıca mağdur Merve Üstündağ da duruşmada yer aldı. Tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanıkların Savunmaları

Sanık Ensar Avuç, cinayet zanlısı olduğunu reddetti. Songül Kurt ile tanıştığını belirten Avuç, onun uyuşturucu kullandığını ve aralarında bir husumet bulunmadığını savundu. Olay günü saat 22.00'de uyuduğunu, 5-10 dakika sonra gürültü duyduğunu anlattı. Avuç, maktulü yatakta öyle bulduğunu, cesedi 24 saat sonra gördüğünü ve akıllıca davranarak poşetleyip kolileyerek sakladığını belirtti.

Sanık Osman Daş, Remziye Baytur ile birlikte iki kez evin temizlendiğini ancak cesedin varlığından haberdar olmadıklarını savundu. Maktulü fark eden Baytur'un, cesedi gördüğünde durumu Daş'a bildirdiğini aktardı. Sanık, korktukları için evi terkettiklerini ve ne yapacakları konusunda kararsız kaldıklarını ifade etti.

Mahkeme Süreci

Maktulün kızı Merve Üstündağ, sanıkların birbirlerini suçladığını ve cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, maktulün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame ve Cezalar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Mart'ta bir evde poşete sarılmış halde Songül Kurt'un cesedinin bulunduğu belirtiliyor. Sanık Ensar Avuç'un "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise minimum 10 yıl hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Osman Daş ve Remziye Baytur hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.