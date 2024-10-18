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Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

3. Bağcılar Kitap Fuarı, 50 yayınevi ve 27 yazarla kitapseverleri ağırlıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:47
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

3. Bağcılar Kitap Fuarı Başladı

Bağcılar Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen "Bağcılar Kitap Fuarı", Bağcılar Meydanı'nda kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar, 26 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Farklı Etkinliklerle Dolu

50'den fazla yayınevinin yanı sıra 27 gazeteci ve yazarın katılım sağlayacağı bu etkinlik, katılımcılara sohbetten çeşitli eğlencelere kadar birçok farklı aktivite sunacak. Kitapseverler, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkânı bulacak. Anadolu Ajansı'nın Katkılarıyla

Fuar, Anadolu Ajansı'nın destekleriyle zenginleşerek, kitap tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

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