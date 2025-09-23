Bahçeli'den Erdoğan'a Tebrik: BM 80. Genel Kurulu Konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşması nedeniyle telefonla tebrik etti ve Filistin çağrısını önemsedi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:54
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın konuşmasını takdir ederek önemli mesajlara dikkat çekti. Özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının değerli olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki konuşmanın, dış politika ve insanlık vurgusu taşıyan bu mesajlar bağlamında olumlu bir etkileşim niteliğinde olduğu ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

