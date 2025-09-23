Bahçeli'den Erdoğan'a Tebrik: BM 80. Genel Kurulu Konuşması

Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

BM 80. Genel Kurulu konuşması sonrası görüşme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla arayarak tebrik etti.

Görüşmede Bahçeli, Erdoğan'ın konuşmasını takdir ederek önemli mesajlara dikkat çekti. Özellikle İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının değerli olduğunu vurguladı.

Taraflar arasındaki konuşmanın, dış politika ve insanlık vurgusu taşıyan bu mesajlar bağlamında olumlu bir etkileşim niteliğinde olduğu ifade edildi.

