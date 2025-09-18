Bahçeli'den İsrail Başbakanı'na sert tepki: Kudüs ve Cumhurbaşkanı vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı'nın Kudüs ve Cumhurbaşkanımız hakkındaki ifadelerini sert ifadelerle eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde yer aldı:

"İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır"

Bahçeli, söz konusu ifadeleri kabul edilemez bulduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

