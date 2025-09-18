Bahçeli'den İsrail Başbakanı'na sert tepki: Kudüs ve Cumhurbaşkanı vurgusu

Bahçeli'den İsrail Başbakanı'na sert tepki

MHP lideri Kudüs ve Cumhurbaşkanı vurgusu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı'nın sözlerine tepki gösterdi.

Bahçeli'nin açıklamasında öne çıkan ifadeler şu şekilde yer aldı:

"İsrail Başbakanı'nın ilk kıblemiz Kudüs ile ilgili tahakkümcü ifadeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan söz ve beyanatları ayağımızın altındadır"

Bahçeli, söz konusu ifadeleri kabul edilemez bulduğunu belirterek konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.