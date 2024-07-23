Bahçeli'den Kıbrıs Mesajı: Türk Yurdudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kıbrıs Açıklaması

Milli Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ın Türk toprakları olduğunu ve bu durumun asla değişmeyeceğini yineledi. Bahçeli, "Tarihi karar ve mesajımızı tekrar haykırıyorum, Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün yurdudur, her zaman da böyle kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ın Önemi

Bahçeli, Kıbrıs'ın stratejik öneme sahip bir yer olduğunu ve Türk milletinin varlığını her daim sürdüreceğini belirtti. Kıbrıs konusundaki kararlılıklarını yineleyerek, milli duruşun önemine vurgu yaptı.