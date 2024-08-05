Bahçeli'den Ortadoğu için Kudüs Paktı Önerisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Önemli Açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ortadoğu'da barış ve huzurun sağlanması amacıyla önemli bir öneride bulundu. Bahçeli, Türkiye'nin yanı sıra Suriye, Irak, Mısır gibi bölge ülkelerinin ortaklığında bir 'Kudüs Paktı' oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Barış İçin İş Birliği Çağrısı

Bahçeli, bu pakt ile Ortadoğu'da kalıcı bir barış ortamı yaratılmasının mümkün olabileceğini vurguladı. Bu bağlamda, bölge ülkelerinin birbirleriyle iş birliği yapmasının önemine dikkat çekti.