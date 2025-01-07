Bahçeli: Gazze İçimizde, Birlikte Güçlüyüz

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda Konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk MHP TBMM Grup Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, negatif kırılma söylemleri ile her yerin Gazze olacağına dair tehditvari açıklamalara cevap vererek, "Gazze zaten içimizdedir, yüreğimizdedir, gönlümüzdedir" dedi.

Bahçeli, toplumu tehdit edenlerin niyetlerini sorgulayarak, Gazze’nin Türkiye’ye taşınacağına dair bir imanın tehlikelerine dikkat çekti. "Buna niyet edenler, siyonist barbarlıkla açılacak karanlık cephenin makberlerinde yaşamış olacaklarını unutmamalıdır" ifadesini kullandı.

Gerçeklerden Kopmamak Gerekiyor

Bahçeli, zıt dönemeçteki muhalefeti eleştirerek, "Bugünkü yamalı ve yaralı muhalefet partileri, iftira denizinde yüzüyor ve her yerinden su alıyor" dedi. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik eleştirileri de cevapsız bırakmadı.

Yeni yüzyılın, milli ve manevi değerlere odaklanılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, kutuplaşmayı değil, birleştirici politikaların benimsenmesi gerektiğini ifade etti. "Yeni yüzyılda ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir" dedi.

Barışın ve Huzurun Yüzyılı

Bahçeli, yeni yüzyılın barış, huzur ve terörsüz bir Türkiye ile şekilleneceğini aktardı. Türk milletinin geleceği için kronik sorunların çözüleceğine inandığını belirtti. Ayrıca, toplumu rahatsız edenleri de eleştirerek, "Bize milliyetçilik dersi vermeye kalkanların durumunu ibretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birlikte Güçlüyüz

Toplantıda, terörizmin son bulacağını ve kardeşlik duygularının pekişeceğini vurgulayan Bahçeli, "Kanunsuz ve gayrimeşru silahlara sahip olanlar, ya toprağa düşecek ya da demir parmaklıkların ardına gireceklerdir" dedi.

Sonuç olarak, Bahçeli, Türkiye’nin kendi potansiyeline ulaşması durumunda, dünya genelinde güçlü bir konum elde edeceğini belirterek, "Birbirimizin ayağına basarsak, sendeleyip yere kapaklanmak kaderdir. El ele tutuşup, ufkumuza bakarsak, yıldızları görme ihtimalimiz gerçeğe dönüşür" dedi.

(Sürecek)