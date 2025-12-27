DOLAR
Bahçeli: "Günümüzün Süleyman" Recep Tayyip Erdoğan, "Sinan" Murat Kurum

Bahçeli, Antakya'daki teslim töreninde Erdoğan'ı 'günümüzün Süleyman', Murat Kurum'u 'günümüzün Sinan' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 95 bin deprem konutu ve 9 bin 501 iş yeri anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’ın Antakya ilçesindeki programa katıldı. Bahçeli, program kapsamında ifade edildiği üzere 455 bininci afet konutu teslim töreninde halkla buluştu.

Bahçeli'nin konuşması

Bahçeli, Atatürk Caddesi üzerinde toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Türk milleti tarihin hiçbir döneminde felaketlere boyun eğmemiş sabrın, şükrün ve metanetin istikametinden ayrılmamıştır. Bereketin yağacağına inanarak nice zorluğa göğüs germiş karamsarlığın yüksek dalga boyutunu her seferinde imanla iradeyle açmasını bilmiştir. Pek çok fitne odaklarına ve karanlık kampanyaya rağmen devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun iç ve dış ihraç girememiştir. Felaketleri geçim kapısı haline getirmek için el ovuşturanlar sonuçta ve sonunda mutlaka kaybetmiştir. Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır. Yapmak yerine yıkmanın, doğru ve dürüst olmak yerine yalan söyleminin peşine düşenler milletin safında değil, zilletin yanında olduranı asla gizleyememişledir. Felaketlerden rant devşirmenin arayışına girmek ahlaki ve şükranı bir tavır olmadığı gibi demokrasi ve siyaset değerlerinin de dışındadır. 6 Şubat felaketinden çıkar elde etmek isteyen, devleti ve hükümeti zor durumda bırakmak için her türlü ayak oyununa müracaat eden küçük ve sinsi bir akla karşı mahşeri vicdan sessiz kalmamış, tertiplerin hepsini teker teker boşa düşürmüştür. İftira ve saptırmaların çürütülme ispatı asrın inşa ve ihya faaliyetlerinin muhteşem belgesi ortadadır"

Konuşmasında milli şair Mehmet Akif Ersoy’un dizelerini de okuyan Bahçeli, şiiri aktardı: "Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, İki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek".

Bu dizelerin ardından Bahçeli, "Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Günümüzün Sinan’ı Murat Kurum beydir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, konuşmasında devlet-millet dayanışması, felaket yönetimi ve toplumsal birlik mesajlarını vurgulayarak, yapılan inşa faaliyetlerinin ve anahtar teslim törenlerinin, açıklanan rakamlarla birlikte, iddialara cevap niteliğinde olduğunu belirtti.

