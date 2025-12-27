DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Kayseri'de Karla Mücadele: 156 Araç ve 421 Personel Sahada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 156 araç ve 421 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürerek kent genelinde olumsuzlukları önlemeye çalışıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:58
Kayseri'de Karla Mücadele: 156 Araç ve 421 Personel Sahada

Kayseri'de Karla Mücadele Tam Kadro

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelerde toplam 156 araç ve 421 personel ile kar küreme ve temizleme çalışmalarını yürütüyor.

Kırsal Alanlarda Yoğun Mesai

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan 598 kırsal mahalle yolunda, toplam 3 bin 477 kilometrelik yol ağında 148 personel ve 85 araç ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren mahalle yolları ve bağlantı yollarında hızlı ve etkin bir şekilde başlayan müdahale hummalı şekilde sürüyor. Ekipler, muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesini hedefliyor.

Kent Merkezinde Önlemler

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise kent merkezinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 201 personel ve 71 araç ile karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Kamusal Alanlarda Temizlik Çalışmaları

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı, çarşı içi, Hunat bölgesi, balıkçılar önü, millet bahçesi ve çevresi, valilik, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı ve çevresi, raylı sistem hattı yaya geçitleri, Erciyes dağı mıntıka bölgesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yürüyüş yollarında 72 personel ile kar temizleme çalışması yapıyor.

Başkanın Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karla mücadele ekiplerinin, kar yağışının başlamasıyla kent genelinde yaşanması muhtemel herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermemek adına teyakkuz halinde olduğunu ve alınan tedbirler kapsamında ekiplerin günün ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte anında çalışmalara başladığını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, "Bereket olarak nitelendirdiğimiz kar yağışında hemşehrileirmizin güvenliği ve ulaşımda sorun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve her türlü duruma hazırlıklıyız" dedi.

Koordineli Müdahaleyle Etkilerin Azaltılması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonla hareket ederek olumsuz hava şartlarının şehre etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KAYSERİ GENELİNDE...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KAYSERİ GENELİNDE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMAMASI ADINA MERKEZ VE İLÇELERDE TOPLAM 156 ARAÇ VE 421 PERSONEL İLE KAR KÜREME VE TEMİZLEME ÇALIŞMALARINI YÜRÜTÜYOR.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞIYLA BİRLİKTE KAYSERİ GENELİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BURTOM 2026 Stratejisini Açıkladı: Sağlık Turizmi ve Geriatriye Öncelik
2
2026'da Dijital Vergi Denetimi Sıkılaşıyor: Fatura Hataları Hızla Yakalanacak
3
Kayseri'de Karla Mücadele: 156 Araç ve 421 Personel Sahada
4
Bahçeli: "Günümüzün Süleyman" Recep Tayyip Erdoğan, "Sinan" Murat Kurum
5
Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu başladı: Gençlerle akıllı şehir çözümleri
6
Kızılcahamam'da Kar Yağışı: Soğuksu Milli Parkı'nda Kartpostallık Manzaralar
7
Gebze'de Kar Alarmı: 425 Personel, 73 Araç Teyakkuzda

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti