Kayseri'de Karla Mücadele: 156 Araç ve 421 Personel Sahada

Kayseri'de Karla Mücadele Tam Kadro

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelerde toplam 156 araç ve 421 personel ile kar küreme ve temizleme çalışmalarını yürütüyor.

Kırsal Alanlarda Yoğun Mesai

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan 598 kırsal mahalle yolunda, toplam 3 bin 477 kilometrelik yol ağında 148 personel ve 85 araç ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçlarıyla özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor. Kar yağışının başladığı andan itibaren mahalle yolları ve bağlantı yollarında hızlı ve etkin bir şekilde başlayan müdahale hummalı şekilde sürüyor. Ekipler, muhtarlar ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak kırsal mahallelerde ulaşımın kesintisiz sürdürülmesini hedefliyor.

Kent Merkezinde Önlemler

Fen İşleri Daire Başkanlığı ise kent merkezinde ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 201 personel ve 71 araç ile karla mücadele çalışmalarını yürütüyor.

Kamusal Alanlarda Temizlik Çalışmaları

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de Cumhuriyet Meydanı, çarşı içi, Hunat bölgesi, balıkçılar önü, millet bahçesi ve çevresi, valilik, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı ve çevresi, raylı sistem hattı yaya geçitleri, Erciyes dağı mıntıka bölgesi ve Mustafa Kemal Paşa Bulvarı yürüyüş yollarında 72 personel ile kar temizleme çalışması yapıyor.

Başkanın Açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, karla mücadele ekiplerinin, kar yağışının başlamasıyla kent genelinde yaşanması muhtemel herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermemek adına teyakkuz halinde olduğunu ve alınan tedbirler kapsamında ekiplerin günün ilk saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte anında çalışmalara başladığını kaydetti.

Başkan Büyükkılıç, "Bereket olarak nitelendirdiğimiz kar yağışında hemşehrileirmizin güvenliği ve ulaşımda sorun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve her türlü duruma hazırlıklıyız" dedi.

Koordineli Müdahaleyle Etkilerin Azaltılması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonla hareket ederek olumsuz hava şartlarının şehre etkilerini en aza indirmeyi amaçlıyor.

