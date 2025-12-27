Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu başladı: Gençlerle akıllı şehir çözümleri

Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu başladı

Nilüfer Belediyesi'nin Yazılım Kampları projesinin bir aşaması olan Nilüfer Yapay Zeka Hackathonu, Nilüfer Pancar Deposu'nda start aldı. Etkinlikte yaklaşık 40 yazılımcı genç, 24 saatlik kesintisiz bir kodlama maratonunda kent için akıllı çözümler geliştirecek.

Açılış ve amaç

Nilüfer Belediyesi, kentin dijital dönüşüm süreçlerine gençleri dahil etme hedefiyle hayata geçirdiği projeyi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapay Zeka Topluluğu iş birliğiyle düzenledi. Açılışa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Şadi Özdemir konuşmasında bilişim geçmişine atıfta bulunarak dijitalleşme vizyonunun önemini vurguladı ve gençlere hitaben şunları söyledi:

Bir kentin geleceği; fikri olan gençlerle, üreten zihinlerle ve çözüm arayan ekiplerle kurulur. Biz Nilüfer Belediyesi olarak ihtiyaçlarımızı sadece masa başında tanımlamak yerine, bu kentin gençleriyle birlikte düşünmek istedik. Temizlikten ulaşıma kadar her alanda yapay zekanın üreteceği çözümleri sizlerle konuşmak istiyoruz. Çünkü biz gençleri birer karar ortağı olarak görüyoruz. Buradan çıkacak her fikir, her satır kod bizim için çok kıymetli bir rehber olacak.

Projeler: İki kritik görev

Etkinlik boyunca ekipler, belediyecilik hizmetlerinde verimliliği artırmaya odaklanacak. İki ana kategoride çalışılacak projeler arasında; çöp toplama araçlarının rotalarını optimize ederek yakıt tasarrufu sağlayacak algoritmalar ve belediyeye ait kütüphane, spor salonu, etüt merkezi gibi mekanların anlık doluluk oranlarını takip edecek sistemler yer alıyor.

BUÜ Yapay Zeka Topluluğu Başkanı Esra Tungır, yapay zekayı toplumsal fayda odağında ele aldıklarını belirterek Nilüfer Belediyesi'ne desteği için teşekkür etti.

Değerlendirme ve ödüller

Pancar Deposu'nda gece boyunca aralıksız sürecek hackathon, 28 Aralık Pazar günü sona erecek. Hazırlanan projeler, uygulanabilirlik ve teknik yetkinlik kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

