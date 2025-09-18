Bahçeli: İsrail'in Saldırganlığı Türkiye ve Bölge İçin Ciddi Tehdit

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in saldırganlık dozunu artırmasının Türkiye ve çevresindeki bölgeler için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:14
MHP Genel Başkanı'ndan sert değerlendirme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in bölgedeki eylemlerine yönelik eleştirisini sürdürdü ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

"İsrail'in tahrik dozunu arttırarak hunhar saldırganlığını devamlı genişletmesi hem ülkemiz hem de mücavir coğrafyalar aleyhine ciddi bir tehdittir"

Bahçeli, yaptığı açıklamada bu durumun hem Türkiye'yi hem de çevre coğrafyaları doğrudan etkileyebilecek bir risk unsuru taşıdığına vurgu yaptı. Söz konusu tutumun bölgesel istikrar ve güvenlik açısından kaygı verici olduğunu ifade etti.

Parti lideri, gelişmelerin takipçisi olacaklarını ve ulusal çıkarların korunmasının önemine dikkat çektiklerini belirtti.

