Bahçeli ve Türker Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Görüştü

Bahçeli ve Türker Malazgirt Zaferi kutlamasında bir araya geldi

Tören sonrası samimi bir görüşme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Malazgirt Belediye Başkanı Ahmet Kenan Türker, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı kapsamında karşılaştı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin kendisini karşılayan DEM Parti'li Türker ile bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Ahmet Kenan Türker, görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Terörsüz Türkiye sürecine yönelik teşekkürlerini iletti ve sürecin başarıyla sonuçlanacağına olan inancını vurguladı.