Bahçelievler'de metruk yapıda yangın söndürüldü

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Yenibosna Merkez Mahallesi Cemal Ulusoy Caddesi üzerinde, alınan karar doğrultusunda Bahçelievler Belediyesi ekiplerince yıkılan binanın bulunduğu alandaki metruk yapıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucu söz konusu metruk yapı tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.