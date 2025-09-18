Bahçelievler'de Minibüs Şoförü Sürücüyü Darbetti: Yasal İşlem Başlatıldı

Bahçelievler'de trafikte çıkan tartışmada minibüs şoförü bir otomobil sürücüsünü darbetti; polis 'mala zarar verme' ve 'kasten yaralama' suçlarıyla işlem başlattı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:51
Olayın Detayları

Bahçelievler Mahallesinde seyreden otomobil sürücüsünün, bir minibüs şoförünün trafikte yolcu indirmesine tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında aracından inen minibüs şoförü, trafikte bekleyen otomobil sürücüsüne saldırarak darbetti.

Görüntüler

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, minibüs şoförünün otomobilde oturan sürücüyü yumruklaması ve bazı vatandaşların şoförü sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Yasal Süreç

Darbedilen otomobil sürücüsünün, olayın ardından Şehit Vehbi Erdoğan Polis Merkezi'ne giderek minibüs şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince minibüs şoförü hakkında "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından yasal işlem başlatıldığı ve ifadesinin alınacağı bildirildi.

