Bahçelievler'de Oto Yıkamaya Silahlı Saldırı Kamerada

Bahçelievler'de 12 Eylül'de Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki oto yıkamada 4 şüphelinin saldırısı sonucu bir kişi yaralandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:49
Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bahçelievler'de, Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına 12 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre, motosikletlerle gelen 4 şüpheli iş yerindeki görevliden şiddet uyguladı.

Şüpheliler, oto yıkamacıya müşteri olarak gelen bir kişiyi de silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra hasta hastaneye kaldırıldı.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin motosikletle gelerek silahlarını çıkardıkları, görevliyi darbettikleri ve etrafa ateş açtıkları anlar ile bir kişinin yaralandığı anlar yer alıyor.

