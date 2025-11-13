Bahçelievler'de Otoparktan Çıkan Kadın Sürücü Araçlara Çarpıp 5 Metreden Düştü

İstanbul Bahçelievler'de İSPARK otoparkından çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip çok sayıda araca çarptı; otomobil demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre düştü.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 10:02
Bahçelievler'de Otoparktan Çıkan Kadın Sürücü Araçlara Çarpıp 5 Metreden Düştü

Bahçelievler'de Otopark Çıkışı Kazası: Kadın Sürücü Sıkıştı

Olayın Detayları

İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesindeki İSPARK otoparkı çıkışında meydana gelen kazada, bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek birden fazla araca çarptı. Kontrolü kaybeden otomobil, demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve Tanık Anlatımları

Kaza alanı ve kurtarma çalışmaları havadan dron ile kayda geçirildi. Olayı görgü tanıkları da kazanın şiddetini aktardı. Mahmur Demirer, "Araçlara vura vura her halde hanım efendi stres yapıyor. Araçlar vurarak düşüyor. Kadın sürücü aracın içerisinde sıkışmış durumda yaşıyor" dedi.

Bir diğer tanık Fehmi Aktaş ise, "Kırmızı arabaya vurdu ardadan geçip aşağıya düştü. Vura vura gitti" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE OTOPARKTAN ÇIKAN KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÇOK...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE OTOPARKTAN ÇIKAN KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI. DEMİR KORKULUKLARI AŞAN OTOMOBİL BOŞLUĞA DÜŞTÜ. SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE YARDIMIYLA KURTULURKEN, YAPILAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE OTOPARKTAN ÇIKAN KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÇOK...

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Kontrolünü Kaybeden Sürücü Çok Sayıda Araca Çarpıp Boşluğa Düştü
2
Çanakkale'de JASAT Operasyonunda 7 Şahıs Tutuklandı
3
Aydın-Çine Karayolu'nda Yoğun Sis Sürücüleri Zorladı
4
Arnavutköy'de 13 Yaşındaki Çocuk Parkta Bıçaklandı — Gasp Girişimi Kamerada
5
Fatih Kocabağ İnşaat'tan Gaziantep'e Yeni Nesil Villalar: Harmony ve Villa Pera
6
Kula'da yağışlı havada tır kazası — D300 Uşak istikameti kapandı

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı