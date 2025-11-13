Bahçelievler'de Otoparktan Çıkan Kadın Sürücü Araçlara Çarpıp 5 Metreden Düştü

Bahçelievler'de Otopark Çıkışı Kazası: Kadın Sürücü Sıkıştı

Olayın Detayları

İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesindeki İSPARK otoparkı çıkışında meydana gelen kazada, bir kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek birden fazla araca çarptı. Kontrolü kaybeden otomobil, demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucu sıkışan sürücü çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve Tanık Anlatımları

Kaza alanı ve kurtarma çalışmaları havadan dron ile kayda geçirildi. Olayı görgü tanıkları da kazanın şiddetini aktardı. Mahmur Demirer, "Araçlara vura vura her halde hanım efendi stres yapıyor. Araçlar vurarak düşüyor. Kadın sürücü aracın içerisinde sıkışmış durumda yaşıyor" dedi.

Bir diğer tanık Fehmi Aktaş ise, "Kırmızı arabaya vurdu ardadan geçip aşağıya düştü. Vura vura gitti" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE OTOPARKTAN ÇIKAN KADIN SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTI. DEMİR KORKULUKLARI AŞAN OTOMOBİL BOŞLUĞA DÜŞTÜ. SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE YARDIMIYLA KURTULURKEN, YAPILAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.