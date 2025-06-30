Bahçelievler'de Seyir Halindeki Otomobil Yangını Söndürüldü

Bahçelievler'deki Otomobil Yangını Felakete Yol Açıyordu

Bahçelievler'de, seyir halindeyken çıkan yangın, sürücüsü Ümit Kartal'ın dikkatli müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalıştı. Basın Ekspres Yolu'ndan İSTOÇ istikametine ilerleyen 34 VL 5500 plakalı otomobil, motor kısmından duman çıkması üzerine durduruldu.

Alevlere İlk Müdahale

Dumanı fark eden sürücü, Çobançeşme Sapağı'nda aracı taralı alanda durdurdu ancak alevler hızla yayılmaya başladı. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden Kartal, başarılı olamayarak kısa sürede alevlerin otomobili sarmasına neden oldu.

İtfaiye Ekiplerinin Zamanında Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak, tüm çabalarına rağmen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Sürücünün Açıklamaları

Ümit Kartal, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına kendi çabalarıyla müdahale ettiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Yangın çıkmadan önce evcil hayvanı olan köpeğini araçtan çıkardığını da ifade eden Kartal, pek çok kişinin yardım teklif ettiğini kaydetti.

Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bahçelievler'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.