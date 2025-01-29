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Bahçesindeki Kediden Bulaşan Bakteri Görme Kaybına Yol Açtı

İstanbul'da bir hayvansever, yavru kedisinin tırmalaması sonucu geçirdiği görme kaybını nadir görülen Bartonella bakterisi nedeniyle yaşadı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:08
Bahçesindeki Kediden Bulaşan Bakteri Görme Kaybına Yol Açtı

Önemli Sağlık Uyarısı: Bartonella Bakterisi ve Görme Kaybı

İstanbul'da bahçesinde beslediği yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aylık tedavi sürecinin ardında sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Esenyurt'ta yaşayan Kurt, geçen yıl kasım ayında evinin bahçesinde beslediği yavru kedinin tırmalaması sonrası görme kaybı şikayetleri yaşamaya başladı. Olaydan yaklaşık bir ay sonra sağ gözünde başlayan görme kaybını önemsemeyen Kurt, 2 gün içinde sağ gözdeki kaybın tamamen, sol gözde ise kısmi hale gelmesi üzerine hastaneye başvurdu.

İlk muayenesinde tanı koyamayan doktorlar, Kurt'u Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada yapılan testler sonucunda tırmalanmanın nedeninin Bartonella bakterisi olduğu belirlendi ve tedaviye başlandı.

Yaşadığı Deneyimler

Kurt, yaşadığı olayı AA muhabirine şöyle aktardı: "Bahçede baktığım kedi elimi tırmaladı. Yaklaşık bir ay sonra sabah uykudan uyandığımda sağ gözümde görme kaybı hissettim. Öncelikle motosiklet kullanırken rüzgardan kaynaklanabileceğini düşündüm. Ancak iki gün sonra gözüm tamamen kayboldu."

Hastaneye başvurduktan sonra Bartonella olduğunun teşhis edildiğini belirten Kurt, “Tedavi sürecim devam ediyor. Sol gözümdeki kaybım düzeldi, sağ gözüm ise şu an %30 görüyor. İyileşeceğim günü bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

Uzmanlardan Uyarılar

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Erdoğan, Bartonella bakterisinin kedilerden insanlara bulaşabileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kedilerin ısırması, tırmalaması veya açık yaralarla teması sonucu bulaşabilir. Temas sonrası, o bölgenin temiz ve bol sabunlu su ile yıkanması gerekir. Eğer bir hafta ile 10 gün içinde belirtiler devam ediyorsa, en yakın sağlık merkezine başvurulmalıdır. Geç tanı konulması kalıcı görme kaybına neden olabilir."

Erdoğan, dışarıda gezen kedilerin yanı sıra evde beslenen kedilerin de dışarıdan geldiklerinde temizlenmeleri gerektiğini vurguladı. "Veteriner takibinde bulunmak ve belirtilere dikkat etmek çok önemlidir. Erken tanı, tedavi sürecini kısaltır ve kalıcı etkileri önler." dedi.

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak...

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aydır süren tedavi sonunda sağlığına kavuşmayı bekliyor.

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak...

İstanbul'da bahçesinde baktığı yavru kedinin tırmalaması sonucu Bartonella bakterisi kaparak görme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Emir Kurt, yaklaşık 2 aydır süren tedavi sonunda sağlığına kavuşmayı bekliyor.

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