Kahramanmaraş’ta Bahçeci Hoca Bulvarı Yenilendi, Çöken Şerit Trafiğe Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Bahçeci Hoca Bulvarı’ndaki çökme alanlarını güçlendirip sıcak asfaltla çıkış şeridini yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 11:32
Sağanak yağışlar nedeniyle çöken alanlar güçlendirildi, sıcak asfalt serimi tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinin en işlek arterlerinden Bahçeci Hoca Bulvarında sağanak yağışlar sonucu oluşan çökme bölgelerindeki onarım çalışmalarını tamamlayarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Batı Çevre Yolu’ndan Boğaziçi Mahallesi güzergahına ulaşım sağlayan çıkış şeridinde meydana gelen çökme, gerçekleştirilen kazı, dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi ile giderildi.

Çalışmaları yürüten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı; arterin çıkış şeridi yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.

