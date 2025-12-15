Kahramanmaraş’ta Bahçeci Hoca Bulvarı Yenilendi, Çöken Şerit Trafiğe Açıldı

Sağanak yağışlar nedeniyle çöken alanlar güçlendirildi, sıcak asfalt serimi tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinin en işlek arterlerinden Bahçeci Hoca Bulvarında sağanak yağışlar sonucu oluşan çökme bölgelerindeki onarım çalışmalarını tamamlayarak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Batı Çevre Yolu’ndan Boğaziçi Mahallesi güzergahına ulaşım sağlayan çıkış şeridinde meydana gelen çökme, gerçekleştirilen kazı, dolgu ve zemin iyileştirme işlemlerinin ardından sıcak asfalt serimi ile giderildi.

Çalışmaları yürüten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan güçlendirme ve yenileme çalışmaları tamamlandı; arterin çıkış şeridi yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normale döndü.

KAHRAMANMARAŞ'TA BAHÇECİ HOCA BULVARI’NDA SAĞANAK YAĞIŞLAR SONUCU MEYDANA GELEN ÇÖKME ALANLARINI GÜÇLENDİREREK ARTERİ YENİDEN TRAFİĞE AÇTI