Bakan Bayraktar Pakistan’da 5 Hidrokarbon Anlaşması İmzaladı

Bakan Bayraktar Pakistan’da 5 hidrokarbon anlaşmasına imza attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Pakistan temasları kapsamında İslamabad’ta bir dizi görüşme gerçekleştirdi ve ham petrol ile doğal gaz arama ve üretimi için 5 anlaşma imzaladı.

Yüksek düzeyli temaslar

Bakan Bayraktar, başkent İslamabad’ta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Bayraktar, Başbakanlık Konutu’nda Pakistan Petrol Bakanı Ali Pervaiz Malik ve Pakistan Elektrikten Sorumlu Enerji Bakanı Sardar Awais Ahmad Khan Leghari ile de ikili temaslarda bulundu.

5 anlaşmanın kapsamı

Program çerçevesinde Türkiye Petrolleri ile Pakistanlı şirketler Mari Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL arasında Pakistan’daki 3 deniz ve 2 kara sahasında hidrokarbon arama ve üretim anlaşmaları imzalandı.

Ortak arama ve üretim planı

İmzalanan anlaşmalara göre Türkiye Petrolleri, söz konusu üç deniz bloğunda ve iki kara bloğunda Pakistanlı ortaklarla birlikte ham petrol ve doğal gaz arama ile üretim faaliyetlerini yürütecek.

Çalışmalar 2026’da başlayacak

Bakan Bayraktar, anlaşmalarla ilgili değerlendirmesinde Türkiye Petrolleri’nin ortaklıklar yoluyla 5 sahada lisans sahibi olduğunu belirterek, sismik araştırma gemilerimizin 2026 yılı içerisinde bölgede olacağını ve çalışmaların aynı yıl başlamasının hedeflendiğini söyledi. Bayraktar, 'Hedefimiz 2026 yılı içerisinde bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Maden iş birliği gündemde

Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğini madenler alanına taşımak istediklerini vurguladı. 'Pakistan, maden çeşitliliği ve maden zenginliği açısından önemli bir ülke. Yine ortaklıklar vesilesiyle maden alanında da önemli çalışmalara imza atacağız' diyen Bayraktar, milli maden şirketleri MTAIC ve ETİ MADEN ile Pakistan’da daha aktif faaliyet yürütüleceğini açıkladı.

Ortak satın alma ve ticaret hedefi

İki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için enerji ve maden alanlarının önemine dikkat çeken Bayraktar, hem petrol ürünleri hem de LNG açısından ortak satın alma mekanizmaları geliştirilebileceğini belirtti. 'Türkiye’yle Pakistan’ın ortak satın alma ve buradan bir sinerji oluşturma ile alakalı bir projemiz de gündemimizde' dedi.

Süreç ve arka plan

İslamabad’da atılan imzaların temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki Pakistan ziyareti sırasında atılmıştı. O ziyarette Bakan Bayraktar’ın da eşlik ettiği toplantılarda 'Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Protokol', 'Enerji Dönüşümü Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ve 'Madencilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalanmıştı.

Daha sonra nisan ayında düzenlenen ziyaret sırasında Türkiye Petrolleri ile Pakistan’ın milli petrol şirketleri ortak teklif verme konusunda mutabakata vardı ve kurulan ortaklıklar, Pakistan’ın deniz ve kara sahaları için açılan ihalelere ortak teklif verdi.

