Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 83 yaşında hayata veda eden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenaze törenine katıldı. Teyzesi, yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı vefat etti.

Cenaze, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi'ndeki Mezarlık Kompleksi'nde düzenlenen bir törenle defnedildi. Yıldız için burada cenaze namazı kılındı. Bakan Bayraktar, naaşın taşınmasında da yer alarak son görevini yerine getirdi.

Törende, Bayraktar ve Yıldız ailesi, okunan dualar sonrasında taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve çok sayıda vatandaş katılarak desteklerini gösterdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın (sağ 3) 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi. Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 4), AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağ 4) ve vatandaşlar katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın (sağ 3) 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi. Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 4), AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk (sağ 4) ve vatandaşlar katıldı.