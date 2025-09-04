DOLAR
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ardanuç'ta Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde incelemelerde bulunup turizm projeleri ve kazılar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:21
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme

Bakan Ersoy Artvin'in Ardanuç İlçesinde İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı ile Gevhernik Kalesinde incelemelerde bulundu.

Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı'nda Değerlendirme

Bakan Ersoy, kanyonun doğal yapısını gezerek ilçedeki turizm faaliyetleri ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı. İncelemelerde, Ardanuç Kaymakamı Alparslan Sözen, Belediye Başkanı Emrah Yılmaz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin hazır bulundu.

Gevhernik Kalesi'nde Arkeolojik Çalışmalar Sürüyor

Ersoy daha sonra, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliğinde yürütülen arkeolojik kazıların sürdüğü Gevhernik Kalesini inceledi. Kazı Başkanı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Osman Aytekin, Bakan Ersoy'a beşinci sezon kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

Turizm Potansiyeli ve İş Birlikleri Görüşüldü

Bakan Ersoy, incelemeler sırasında Artvin Valisi Turan Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve diğer ilgililerle ilçenin turizm potansiyeli ve bölgesel projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu Tabiat Parkı ile Gevhernik Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

