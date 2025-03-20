Bakan Ersoy: Depremden Etkilenen Eserlerin Restorasyonu Tamamlanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, depremde etkilenen vakıf eserlerinin restorasyonunun bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 20:46
Bakan Ersoy: Depremden Etkilenen Eserlerin Restorasyonu Tamamlanıyor

Bakan Ersoy: Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ayasofya, Selimiye ve Sivasi Hatun Camii gibi eşsiz yapılarının restorasyon süreçlerini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Ersoy, ayrıca, depremden etkilenen vakıf eserlerinin de bu yıl içinde ihya edileceğini vurguladı.

Ramazan'da Gönül Sofrası

Bakan Ersoy, ramazan ayı dolayısıyla vakıf başkanlarıyla bir araya gelerek, birlikte "gönül sofrası" oluşturduklarını duyurdu. Bu buluşmada, vakıfların medeniyetin köklü mirasını yaşatan en önemli yapı taşları olduğunu ifade etti.

Dayanışma ve Yardımlaşma Vurgusu

Ersoy, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan kadim geleneklerin, yardımlaşma ve dayanışma örneklerini sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi. Özellikle Gaziantep Kurtuluş Camii gibi 6 Şubat depremlerinden büyük zarar gören yapıların yeniden kazandırılmasında gösterilen üstün gayrete ve dayanışma ruhuna teşekkür etti.

Ersoy'un açıklamalarında, vakıf eserlerinin restorasyonuna dair bir video da eklendi. Bu restorasyon projeleri ile birlikte mimari mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması hedefleniyor.

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