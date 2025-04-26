Bakan Ersoy, EİT'in Erzurum'daki 6. Turizm Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Etti

Bakan Ersoy, EİT 6. Turizm Bakanları Toplantısı'na Başkanlık Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 yılı "Turizm Başkenti" olarak seçilen Erzurum'da düzenlenen 6. Turizm Bakanları Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı, bir otelde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Bakan Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada, EİT üye ülkelerinin temsilcilerini 2025 EİT Turizm Başkenti olarak seçilen Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EİT'in Güçlü Vizyonu

İran, Pakistan ve Türkiye tarafından 1985 yılında kurulan EİT, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan’ın katılımıyla önemli bir ekonomik ve kültürel platform haline geldi. Bakan Ersoy, EİT’in yaklaşık 500 milyonluk bir nüfusu ve 8 milyon kilometrekarelik bir coğrafyayı kapsayan bir kuruluş olduğunu belirtti.

Ersoy, "EİT'in temsil ettiği kültürel ve ekonomik potansiyelin yanı sıra karşı karşıya olduğumuz zorlukların aşılmasında oynayabileceği rolün farkında olmalıyız. Turizm, EİT içerisinde hem ekonomik hem de kültürel açıdan önem taşıyan kilit sektörlerden biridir." dedi.

EİT bölgesinin 90 UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ev sahipliği yaptığı ve 2019 yılında bölgenin 90 milyon ziyaretçi ağırladığı vurgulandı. Türkiye'nin EİT’in kurucu üyelerinden biri olduğunun altı çizilerek, üye ülkelerle ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine önem verildiği belirtildi.

Erzurum'un Turizm Potansiyeli

Bakan Ersoy, Erzurum'un turizm alanındaki potansiyeline dikkat çekerek, "Yıl boyunca planlanan Snowboard Dünya Kupası, Erzurum Gastronomi Festivali, Geleneksel Türk Sporları Festivali ve Palandöken Ekonomik Forumu gibi büyük etkinlikler, Türkiye’nin EİT’e verdiği önemin bir göstergesidir." ifadesini kullandı. Bu etkinliklerin, gelecekteki EİT Turizm Başkentleri için örnek teşkil edeceğine değindi.

Pakistan Lahor, EİT 2027 Turizm Başkenti Seçildi

Toplantıda ayrıca, Pakistan’ın Lahor kentinin EİT 2027 Turizm Başkenti olarak kabul edildiği açıklandı.

Bakan Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Kültür Bakanı Seyed Reza Salehi Amiri, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Shamyradov ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da düzenlenen "6. Turizm Bakanları Toplantısı"na başkanlık yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 yılı "Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'da düzenlenen "6. Turizm Bakanları Toplantısı"na başkanlık yaptı.