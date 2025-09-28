Bakan Ersoy: Gece Müzeciliğiyle Şehir Ekonomileri Turizmden Kazanıyor

WTTC 2025 Küresel Zirvesi'nde Türkiye'nin turizm stratejileri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'daki Auditoryum'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'nin (WTTC) 2025 Küresel Zirvesi açılışına katıldı. Ersoy, "Bağlantılı Bir Seyahat ve Turizm Dünyasına Doğru İlerleme" başlıklı panelde Türkiye'nin turizm stratejilerini paylaştı.

Ersoy, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu'nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bence bu, Türkiye'nin gerçek mirasıdır" dedi ve 7 yıl önce bu mirası destinasyonları cazip hale getirmek için daha fazla kullanma kararı aldıklarını aktardı.

Bu doğrultuda arkeolojik kazılar için bütçeyi 20 kat artırdıklarını belirten Ersoy, "Onlara çok büyük bir bütçe verdik. Kültürümüze ve arkeolojimize ne kadar yatırım yaparsak, turizmimizi tanıtmamıza da o kadar yardımcı oluyor" diye konuştu. Ersoy, yapılan yatırımların turizmden elde edilen gelirin bir kısmının tekrar kültür ve arkeolojiye aktarıldığı bir ekosistem oluşturduğunu ve bu sayede son 7 yıldır çok iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Arkeolojiye yapılan yatırımın ilk somut sonucu olarak turizm sezonunun uzadığını aktaran Ersoy, özellikle kültürel amaçlı gelen turistlerin yaz mevsimine bağlı olmadığını ifade etti. Ayrıca, yaz aylarında kıyılarda sıcaklıkların zaman zaman 30, 35, 40 dereceye ulaştığını, bunun turistleri çoğunlukla otelde kalmaya yönlendirdiğini anlattı.

Bu duruma çözüm olarak başlatılan "gece müzeciliği" uygulamasının etkilerini paylaşan Ersoy, uygulamanın gün batımından akşam saat 22.00'ye kadar arkeolojik alanların ziyaretine imkân tanıdığını belirtti: "Otellerinden çıkıp müzelerimizi ve arkeolojik alanlarımızı ziyaret etmeye başladılar. Bu ziyaretlerin ardından şehir merkezlerine de gittiler. Böylece şehirdeki tüm kesimler turizmden kazanç sağlamaya başladı. Bu da turizmin sürdürülebilirliği açısından çok önemli."

Ersoy, şehrin her kesiminin turizmden faydalanmasının yerelde turizme karşı direnci azalttığını, yatırımcılar ile yerel halk arasında olumlu bir ortam yarattığını vurguladı. Ancak bunun yeni talepler ve sorunlar da doğurduğunu belirterek, "Şimdi Türkiye'deki tüm şehirler turizm istiyor. Bu da başka bir sorun. Onlar bizden yeni stratejiler ve geleceğe dönük turizm master planları istiyor" ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımlarının önemine dikkat çeken Ersoy, ziyaretçi sayıları arttıkça altyapı sorunlarının da başladığını, özellikle Antalya ve İstanbul gibi büyük destinasyonlara yatırım yapıldığını söyledi. Ersoy, artık İstanbul'da ve Antalya bölgesinde slot sınırlarının olmadığını, ancak yeni yollara ihtiyaç duyulduğu için otoyol ve demir yolu yatırımlarına başlandığını belirtti.

"Türkiye'de işler çok hızlı ilerliyor ve rakamlarımızdan da bunu görebilirsiniz" diyen Ersoy, ziyaretçi sayılarında ve konforda hızlı artış yaşandığını, altyapı yatırımlarının turist başına gecelik harcamayı artırdığını kaydetti. Ersoy, "Bence önümüzdeki 10 yıl içinde tüm hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

Konuşmasının sonunda Ersoy, moderatöre ve izleyicilere vakitleri olması durumunda arkeolojik alanları gece ziyaret etmelerini tavsiye ederek bunun "bambaşka bir deneyim" olduğunu söyledi.

WTTC Küresel Zirvesi'ne katılan diğer bakanlar ve uluslararası organizasyon temsilcileriyle aile fotoğrafı çekimine de katılan Ersoy, panelde Türkiye'nin turizm vizyonunu uluslararası platformda anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'daki Auditoryum'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 2025 Küresel Zirvesi'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy'a, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen (solda) de eşlik etti.