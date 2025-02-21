Bakan Fidan, G20'de Kanadalı ve Cezayirli Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Kanada ve Cezayirli mevkidaşlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 16:16
Bakan Fidan, G20'de Kanadalı ve Cezayirli Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile önemli bir görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, Kanadalı mevkidaşı Joly ve Cezayirli mevkidaşı Attaf ile bir araya geldi.

Fidan ve Joly'nin gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ve bölgesel konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Ayrıca, Bakan Fidan'ın Cezayirli mevkidaşı Attaf ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve Filistin ile ilgili son gelişmeler de ele alındı.

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