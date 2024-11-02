Bakan Fidan ve Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cibuti'de

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile görüştü. Bu önemli toplantı, Cibuti'de gerçekleştirilen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı çerçevesinde gerçekleşti.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Yusuf ile yaptığı bu görüşmenin önemi vurgulandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliği fırsatlarının tartışıldığı toplantı, uluslararası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.