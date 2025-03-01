Bakan Göktaş, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:42
Bakan Göktaş, AK Parti İstanbul Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret ederek önemli mesajlar verdi.

Bakan Göktaş, partisinin İstanbul İl Başkanlığına giderek, yeni göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce’ye "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Göktaş, ziyareti hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Sevdam' dediği, medeniyetimizin incisi İstanbul'un her sokağında AK Parti'nin emeği, teşkilatımızın alın teri var. Abdullah Özdemir Başkanımızın öncülüğünde İstanbul teşkilatlarımızın dinamizmiyle, inancıyla ve çalışkanlığıyla fark yaratacağına inanıyorum. Yeni dönemde kendilerine başarılar diliyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), AK Parti İstanbul İl Teşkilatını...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etti. Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2), İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (solda) ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye (sağda) "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), AK Parti İstanbul İl Teşkilatını...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sol 2), AK Parti İstanbul İl Teşkilatını ziyaret etti. Partisinin İl Başkanlığına giden Göktaş, göreve seçilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (sağ 2), İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer (solda) ve İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce'ye (sağda) "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

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