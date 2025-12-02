Bakan Göktaş: Engelli Bireylerin Tam Katılımı Hepimizin Ortak Sorumluluğu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Memur-Sen Engelliler Komisyonu tarafından düzenlenen "2025 Aile Çalıştayı"na katıldı. Çalıştay, 1 Aralık tarihinde işitme, görme, konuşma bozukluğu, fiziksel, zihinsel, duygusal, otizm ve çoklu engel durumları dahil tüm engel gruplarındaki bireyleri, aileleri ve akademisyenleri bir araya getirerek günlük yaşamda karşılaşılan sorunları tespit etmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladı.

Çalıştay ve Amaç

Toplantıda ortaya çıkan değerlendirmeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla ve Memur-Sen ev sahipliğinde sunuldu. Çalıştayın hedefi, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artıracak somut politika önerileri üretmekti.

Bakan Göktaş'ın Vurguları

Açılış konuşmasında Bakan Göktaş, Memur-Senin sosyal politikalara yön veren önemli paydaşlardan biri olduğunu belirtti ve 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli haklarına dair farkındalığı artırmasını diledi. Göktaş, aile kurumunun önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Bu nedenle aileyi güçlendirmek sosyal bir tercih olmanın ötesinde geleceğimizi koruyan stratejik bir adımdır. Çünkü engelli bir bireyin hayatına değer katan en önemli güç ailedir. Ailenin sevgisi, sabrı, desteği, engelli evlatlarımızın ve kardeşlerimizin hayatında çoğu zaman en önemli dönüştürücü güçtür. Devlet olarak bizler tam da bu nedenle sosyal politika yaklaşımımızın merkezine aileyi yerleştiriyoruz. Bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan bakım desteklerine kadar her alanda desteklenmesini önceleyen politikalar yürütüyoruz"

2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı

Göktaş, yapılan çalışmalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunun temel alındığını belirterek hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakanın ifadesi şöyle:

"Bu vizyon doğrultusunda 2026-2028 dönemini kapsayan 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın hazırlıklarını tamamladık. Eylem planımızı çok yakın bir zamanda kamuoyuna paylaşacağız"

Katılım ve Ortak Sorumluluk Mesajı

Çalıştay Sonuç Bildirgesi’nin engelli politikalarını ilerletmede yol haritası olacağını vurgulayan Göktaş, sonuçları titizlikle değerlendireceklerini belirtti ve şunları söyledi:

"Hiç kimsenin geride bırakılmadığı bir toplum inşa etmek güçlü aile ve güçlü Türkiye vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Biraz önce açıklanan çalıştay sonuç bildirgesi engelli politikalarımızı daha ileri taşıma yolunda bizler için değerli bir yol haritası olacak önemli bir kaynaktır. Bakanlık olarak bildirgede yer alan önerileri büyük bir titizlikle değerlendireceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Sadece değerlendirmekle kalmayacağız. Bunları tabii ki politikalarımızı hayata geçirmek adına da önemli bir aslında yapı taşı olarak görüyoruz. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki engelli bireylerin üretken ve etkin birer özne olarak hayatın her alanına etkin katılımı yönünde adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Engelli bireylerimizin yüzündeki tebessüm, ailelerimizin huzuru, güveni ve mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Bu doğrultuda tüm paydaşlarımızla iş birliğini çok kıymetli görüyoruz."

Memur-Sen'den Mesajlar

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli bireylerin hak ve onur mücadelesine dikkat çektiklerini, toplumsal farkındalığın artmasını ve zihinlerdeki engellerin aşılmasını dilediklerini belirtti. Yalçın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kuşatıcı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Rehabilitasyon merkezlerine götürme, okula erişim, özel destekler gibi çalışmalarla o ailelerin de yükünü hafifletti. Hatta bazı aileler engelli çocuğunun olması vesilesiyle kendini değersiz hissetmek yerine çok daha değerli hissedebildi. Bu açıdan bu politikalar son derece kıymetliydi. Biz Memur-Sen ailesi olarak kamuda özgür mücadelesi veren, ülkenin demokratikleşmesi konusunda gayret gösteren, vesayetin millet iradesi üzerinden düşmesi konusunda gayretiyle bu konuda Millet iradesinin yanında duran sorumlu bir teşkilat olarak biz de engelli vatandaşlarımızın kamudaki engelli çalışma arkadaşlarımızın sorunlarının çözülebilmesi, kurumların erişilebilir olması konusunda gayretler gösterdik. Yine gibi özlük alanlarında da bazı katkılar sunmak için kamu personeli danışma kurulu, toplu sözleşme masası, kurum idare kurulu, ikili diplomatik temaslar başta olmak üzere tüm sosyal diyalog alanlarını zorlayarak bu konuda gayretimizi hiçbir zamana esirgemedik."

Kapanış

Program, konuşmaların ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın Bakan Göktaş’a hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

