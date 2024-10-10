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Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısında Türkiye'yi Temsil Edecek

Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Çalışma Grubu Toplantısı'na katılmak üzere yarın Brezilya'ya gidiyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:53
Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısında Türkiye'yi Temsil Edecek

Bakan Göktaş, G20 Kadın Güçlendirme Toplantısına Katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarın gerçekleştirilecek olan G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantının Amacı ve Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu toplantı, kadınların güçlendirilmesi konusunu ön planda tutan ilk üst düzey etkinlik olma özelliği taşıyor. G20 Dönem Başkanlığını üstlenen Brezilya ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu önemli etkinlikte, dünya genelinden pek çok ülkenin bakanları ve uluslararası kuruluş temsilcileri bir araya gelecek.

Bakan Göktaş'ın Rolü

Toplantıda katılımcılara hitap edecek olan Bakan Göktaş, ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirerek Türkiye’nin kadın politikaları hakkında bilgi verecek.

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