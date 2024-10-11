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Bakan Göktaş, Portekiz ve Brezilya ile Güçlü İşbirlikleri Kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Portekiz ve Brezilyalı bakanlarla kadın ve aile güçlendirmesi üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 20:38
Bakan Göktaş, Portekiz ve Brezilya ile Güçlü İşbirlikleri Kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Uluslararası Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes ile Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

G20 Kadının Güçlendirilmesi Toplantısı

Göktaş, Brezilya'da düzenlenen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bu etkinlik, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerini artırmayı amaçlayan önemli bir platform oluşturuyor.

İkili İş Birlikleri Üzerine Görüşmeler

Etkileşim sürecinde, Bakan Göktaş, Portekizli Bakan Lopes ile bir araya gelerek ikili iş birliği fırsatlarını masaya yatırdı. Ardından, Brezilyalı Bakan Gonçalves ile güçlendirme stratejileri ve aile destek programları üzerine derinlemesine analizlerde bulunuldu.

Görüşmeler, kadınların ve ailelerin güçlendirilmesi konularında karşılıklı görüş alışverişi yapılarak, ortak projelerin hayata geçirilmesi için önemli adımların atıldığı bir zemin sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes (solda) ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile ayrı ayrı görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes (solda) ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile ayrı ayrı görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes (solda) ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile ayrı ayrı görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Göktaş, Portekiz Gençlik ve Modernizasyon Bakanı Margarida Balseiro Lopes (solda) ve Brezilya Kadınlardan Sorumlu Devlet Bakanı Aparecida Gonçalves ile ayrı ayrı görüştü.

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