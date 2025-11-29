Bakan Göktaş: Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandı

Tekirdağ’daki AK Parti İl Danışma Meclisi’nde açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Tekirdağ İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda, son dönemde sosyal hizmetlerde yaşanan dönüşümü anlattı.

Bakan Göktaş, son 23 yılda özellikle sosyal hizmetler ve sosyal politikalar alanında büyük bir değişim yaşandığını vurgulayarak, sadece Tekirdağ’a 9,5 milyar lira tutarında destek sağlandığını söyledi.

Yollar, hastaneler, okullar ve savunma sanayindeki atılımlarla ülkenin önemli gelişme kaydettiğini belirten Göktaş, savunma sanayinde ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde birçok “yapılamaz” denilen adımın hayata geçirildiğini aktardı.

Bakan, Cumhurbaşkanı’nın 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemden itibaren benimsenen insan odaklı anlayışa dikkat çekerek, engelli bireylerin evlerinde saklandığı dönemlerden güçlü sosyal politikaların uygulandığı bir döneme geçildiğini söyledi.

Göktaş, kadın, çocuk, engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için geliştirilen aile odaklı hizmetler kapsamında, engelli vatandaşlara yönelik evde bakım yardımının hayata geçirildiğini ve bugün Türkiye genelinde 540 bin aileye destek sağlandığını dile getirdi.

Bakan ayrıca, ihtiyaç sahiplerinin 58 farklı sosyal yardım kalemiyle desteklendiğini; geçmişte aylar süren başvuruların artık e-Devlet üzerinden dakikalar içinde tamamlanabildiğini kaydetti.

Dünyada ekonomik daralmalarda sosyal desteklerin kısıldığı örneklere değinen Göktaş, Türkiye’de Cumhurbaşkanı’nın her zaman milletin önceliği olduğunu vurguladı.

Aile yılı ilan edilen 2024 yılına da atıfta bulunan Göktaş, teşkilatın ilk günkü heyecanını koruduğunu, kapı kapı dolaşıp vatandaşın halini soran bir yapı olduklarını söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.

