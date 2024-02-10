Bakan Güler’in babası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanı'nın Babası Vefat Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Fikret Güler'in vefatı büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Cenaze Töreni Bugün

Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak. Bakan Güler ve ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.